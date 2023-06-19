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بالفيديو : طلاق مذيعة MBC رنا هويدي بعد تسريب فيديو اثناء معاشرتها مع خالد يوسف بسخونة

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بيروت - ثريا شاهين - لا تتوقف الأخبار والشائعات عن قضية المخرج المصري ، وشريكاته في المقاطع الإباحية ، وشيما هلال، ومنى الغضبان، ورنا هويدي، خصوصاً وأنها فضيحة كبرى لم يشهدها الوسط الفني المصري من قبل.

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منذ ساعات قليلة، انتشرت شائعة جديدة تفيد بأن رنا هويدي كانت متزوجة وطلّقها زوجها بعد تورطها في الأفلام الجنسية لخالد يوسف.

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حاولنا التأكد من صحة تلك المعلومات، وعلمنا أن رنا لم تكن متزوجة من الأساس حتى تنفصل، وكل ما ينشر عن زواجها وطلاقها مجرد شائعات لخلق مزيد من البلبلة حول القضية الأكثر جدلاً في الوسط الفني المصري والعربي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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