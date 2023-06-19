شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة لـ نجوم الصف الأول في موسم عيد الأضحى.. أبرزهم كريم عبد العزيز وتامر حسني وكرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم عيد الأضحى السينمائى، منافسة قوية لنجوم الصف الأول، حيث تستعد دور العرض السينمائى لاستقبال 4 أفلام هم، "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز ونور اللبنانية وكريم محمود عبد العزيز وتارا عماد، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم بيت الروبي

يفتتح النجم كريم عبد العزيز فيلم "بيت الروبى" موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 يونيو، حيث قرر صناع الفيلم طرحه قبل حلول العيد بأسبوع ليكون أول أفلام الموسم التي تنطلق في السينمات.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

فيلم تاج

يخوض النجم تامر حسني المنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلمه الجديد "تاج" وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

فيلم البعبع

يخوض النجم أمير كرارة المنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى بفيلم "البعبعويشاركه في البطولة كل من، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

فيلم مستر إكس

ينافس أيضا النجم أحمد فهمي في موسم عيد الأضحى من خلال فيلم "مستر إكس"، ويشاركه في البطولة كل من، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.