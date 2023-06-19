شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل إفيهات حسن حسنى فى ذكرى ميلاده.. "طب يا سيدي شكرًا.. أمك حلوة يا لمبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد النجم حسن حسنى، حيث إنه من مواليد 19 يونيو 1936 وصاحب مسيرة فنية طويلة كان شاهدًا فيها على صعود جيل كامل من الشباب وصاروا نجومًا وله رصيد فنى كبير من المسرحيات والأفلام والمسلسلات.

ومن أشهر إفيهات النجم الراحل حسن حسنى، فى فيلم "كتكوت"، عند غناء النجم محمد سعد "كتكوت" بطريقة مضحكة وحاول إيقافه قائلا: "طب يا سيدي شكرا"وفيلم اللمبى الذى كان يحتوى على العديد من الأفيهات للراحل مثل " أمك حلوة أوي يا لمبي"، و"أبوك مات ازاي" وفى فيلم ميدو مشاكل مع النجم أحمد حلمى عندما قال "محدش ياخد ميدو ابني ويديني مروحة".

وأشهر إفيهاته في فيلم "غبي منه فيه"، عندما حاول تعليم السرقة لهاني رمزي" وفشل وقال "يا أم نيازي صحي نيازي وقوليله ضبش حرامى" وأيضا أفيه "يا ناس هموت يا ناس".

وكانت بداية حسن حسني سينمائيًا من خلال دور صغير للغاية في فيلم الكرنك الذي قدمه نور الشريف وسعاد حسني وإخراج علي بدرخان عام 1975، ثم لفت الأنظار ر كممثل قادر على أداء أدوار الشر في فيلم "سواق الأتوبيس" إخراج عاطف الطيب، الذى استعان به بعد ذلك فى عدد من أفلامه منها "البرىء"، و"البدروم"، و"الهروب"،

انطلق حسن حسنى إلى النجومية في التسعينيات وانتشر بشكل مكثف فى الأعمال الفنية وأصبح عاملاً مشتركاً في الأفلام والمسلسلات وكذلك المسرح، حيث شارك في أفلام أبرزها "دماء على الأسفلت"، "بخيت وعديلة"، "ناصر 56"، و"الزمن والكلاب"، و"عفريت النهار"، "امرأة وخمس رجال"، و"البطل"، "همام في أمستر دام"، و"عبود على الحدود" وغيرها.

وفى الدراما التليفزيونية شارك في العديد من المسلسلات البارزة مثل "رد قلبى"، و"اللص الذى أحبه"، و"أهالينا"، و"بحار الغربة"، "جمهورية زفتى"، و"بوابة الحلوانى"، و"حلم الجنوبى"، و"أرابيسك"، و"دموع صاحبة الجلالة"، و"المال والبنون" و"النوة"، وفى المسرح قدم "سيارة الهانم"، و"أنا وهى والكمبيوتر"، و"جوز ولوز"، "حزمنى يا"، و"قشطة وعسل" و"عفروتو".