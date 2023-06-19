شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام عيد الأضحى 2023.. كريم عبد العزيز يواجه تامر حسنى للعام الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 منافسة بين النجمان كريم عبد العزيز بفيلم "بيت الروبى"، وتامر حسنى بفيلم "تاج" وذلك للعام الثانى على التوالي، اذ تنافسا الثنائى في موسم عيد الأضحى الماضى، الأول بفيلم "كيرة والجن" والثانى بفيلم "بحبك" وحقق الفيلمين إيرادات كبيرة ومن المتوقع أن يحصد أيضاً الفيلمين هذا العام إيرادات ضخمة لاسيما وأنهما من نجوم الشباك الكبار.

فيلم "بيت الروبى" ينطلق فى السينمات يوم الأربعاء المقبل 21 يونيو، وهو بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.



كريم عبد العزيز

أما فيلم "تاج" من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، أحمد عبد العزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حياة التوأم تاج وهارون، يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما لقدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما

يذكر أن فيلم "كيرة والجن" حقق أرقاماً قياسياً على مستوى شباك التذاكر وأصبح الفيلم الأعلى تحقيقاً للايرادات في تاريخ السينما المصرية بعدما وصلت إيراداته إلى 120 مليون جنيه، والعمل مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيما حصد تامر حسني بفيلم "بحبك" إيرادات قياسية وغير مسبوقة على مستوى شباك التذاكر المصرى والعربى اذ تصدر الإيرادات في الدول العربية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.