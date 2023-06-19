شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان جربة للسينما العربية فى دورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشكلت لجنة تحكيم مهرجان جربة للسينما العربية في دورته الثانية من نجوم وفنانين من مختلف الدول العربية، في جميع مسابقاته، ويترأس الفنان الجزائري حسن كشاش لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وعضوية كل من الفنانة نعيمة الجاني والفنان أمير شاهين، أما مسابقة الأفلام الوثائقية، أمير شاهين، والناقدة التونسية نائلة إدريس، والناقدة المصرية مها متبولي.

مهرجان "جربة" للسينما العربية يحتفي بالسينما السورية وتاريخها، وتم اختيار الفنانة منى نور الدين لتكون رئيس شرف المهرجان لأن لها تاريخ يفوق السبعون عام في عالم السينما والدراما والمسرح، والسبب في اختيار سوريا كضيف شرف للدورة الثانية من المهرجان، ان لها تاريخ يستحق التكريم، فضلا عن عودة العلاقات التونسية السورية.

مهرجان "جربة للسينما العربية" أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم ، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة الهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور،

وتقام الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة "جربة" السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية .