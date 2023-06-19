موعد حفل ماجد المهندس في عيد الأضحى

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي بأحد فنادق القاهرة يوم 29 يونيو الجاري، ضمن موسم حفلات عيد الأضحى.

ومن المقرر أن يقدم “المهندس”، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، بالإضافة إلى غناء أحدث أغنياته التي طرحهم بعنوان "لندن، يا عيونى".

آخر أعمال ماجد المهندس

وكان طرح المطرب ماجد المهندس، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "يا عيوني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يشار إلى أن الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر وتوزيع سيروس.

وتقول كلمات الأغنية

لج بيت في قلبي وبيت بعيوني

وانتي لي الر يه و كلي ترى لج

تطرين في حلمي ياشمعة شجوني

و افز من نومي وادور خيالج



ياللي ان طريتي فزت نجوم كوني

والصبح شمسه اشرقت من جمالج

في كل حزه ماتخيب ظنوني

لنج وفا عمري ومحدن بدالج



هذا الهوا وهذي المحبه منالج

انتي اطلبي واتدللي يا شجوني

احلى دلال العز يصبح حلالج