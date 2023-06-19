أحمد سعد يطرح "الفلوس" قريباً برقصة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب أحمد سعد لطرح أغنيته الجديدة "الفلوس" عبر القنوات والمنصات، حيث انتهي من تصوير مشاهده في الفيديو الكليب والأغنية حالياً في المونتاج، ومن المقرر طرحها في موسم عيد الأضحى المقبل لعام 2023.

أحمد سعد

ومن المعروف عن أحمد سعد أنه كل فترة يظهر على الجمهور برقصات جديدة، وقرر سعد في أغنيه الفلوس أن يبتكر "رقصة" جديدة على طريقته الخاصة، بعد تصدره منصات السوشيال ميديا برقصته الاستثنائية على أغنيته "سايرينا يا دنيا"، كما يظهر خلال الكليب بـ"لوك" مميز ويقود دراجة نارية، وذلك خلال مقاطع فيديو وصور تم تسريبها من موقع التصوير.

وتأتي أغنية الفلوس بعد انتهاء أحمد سعد مؤخراً من تسجيل أغنية "اختياراتي" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس" للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما تعقب آخر كليباته الغنائية "فوق واتعلم".

ويعيش احمد سعد نشاطاً غنائيا هذا العام وتعد أغنية "الفلوس" استكمالاً لحالة النشاط الغنائي ، حيث ظهر أحمد سعد بعدة أغنيات ناجحة جماهيرياً، منها "قادر أكمل" التي كسرت حاجز 86 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكليب "يا عراف" الذي تخطى 35 مليوناً، بجانب أغنية مسلسل الأجهر خلال السباق الرمضاني.

زوجة أحمد سعد وهبة مجدي

أحمد سعد ينتظر مفاجئة وزوجته علياء تفضح السر

كشفت زوجة الفنان أحمد سعد عن حملها الثاني بطريقة غير مباشرة عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، خاصة بعد انتشار عدد من الشائعات حول انفصالهما في الفترة الأخيرة.

أحمد سعد

وشاركت علياء بسيوني، مصممة الأزياء، وزوجة الفنان أحمد سعد عددًا من الصور عبر حسابها بموقع إنستجرام برفقة الفنانة هبة مجدي، وشذى حسون، وقد ظهرت عليها ملامح الحمل.

وفي وقت سابق، أثار خبر انفصال الفنان أحمد سعد، عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك بعدما كتبت رسالة غامضة، قالت فيها إنها لا تستطيع تغيير شريكها للأفضل، فجاءت شكوك الجمهور حول وجود خلاف بينها وبين سعد أدى إلى طلاقهما.

ونشر أحمد سعد، صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلَّق عليها: "بجد انتي هدية من ربنا ليا".

أحمد سعد

وفي شهر مايو السابق احتفل المطرب أحمد سعد بعيد ميلاد ابنته علياء الأول، وسط بعض أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه حيث كان متواجدًا من الوسط الفني المنتج هانى محروس وزوجته عفاف جريس والموزع أحمد طارق يحيى والملحن إيهاب عبد الواحد والشاعرى منه عدلى القيعى وبعض المقربين.

ونشر سعد، صورة مع زوجته علياء عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي يا وش الخير"، فيما ردت عليه النجمة السورية أصالة، من خلال التعليقات، قائلة: "عندك حق"، في تأكيد على كلامه بأنها وش الخير عليه.