مسابقة للموزعين وإعادة صياغة للالحان في مدحت والكبار

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور خالد داغر، رئيس الأوبرا المصرية، إن هناك مسابقة للموزعين في مشروع مدحت والكبار، لافتا إلى أن هذه للمرة الأولى التي يحدث بها ذلك وسوف تحدث للأصوات العظيمة.

أكد رئيس دار الأوبرا، خلال المؤتمر الصحفي ، إن المشروع ثري جدا ونستطيع تقديم جميل الأعمال، وأضاف أن هناك إعادة صياغة وتجديد لنوعية الالحان والاغاني المقدمة. وكانت عقدت منذ قليل، دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمراً صحفياً بالمسرح الكبير، للاعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم " مدحت والكبار " .

ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح، ويهدف الى إعادة احياء كوكبة من اهم اعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب . وحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية والنجم مدحت صالح. آخر أعمال النجم مدحت صالح يشار إلى أن النجم مدحت صالح، طرح مؤخراً أغنية بعنوان "نار"، وذلك عبر "يوتيوب" من تأليف محمد مصطفى مالك، ألحان محمود أنور .

كما طرح مؤخراً أيضاً أغنية "عيش أيامك" وهى تتر مسلسل "وبينا ميعاد"، بطولة شيرين رضا وصبرى فواز، المذاع على Dmc ومنصة Watch it، والأغنية من كلمات سلطان صلاح، وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز. يذكر أن مسلسل وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.