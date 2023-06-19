مدحت صالح: المشروع محاولة لزيادة الجرعة السماعية للمزيكا

ياسر رشاد - القاهرة - قال النجم مدحت صالح، أن مشروع مدحت والكبار محاولة لزيادة الجرعة السماعية للمزيكا، لافتا إلى أنه لا بد أن يتمتع الجمهور بالمزيكا قبل بدء الأغنية.

أكد صالح ، خلال المؤتمر الصحفي المقام بدار الأوبرا، أن بداية هذا المشروع كانت في ٢٠١٤ ولكن المشاركة الحقيقية كانت هذا العام مع الدكتور خالد داغر. وكانت عقدت منذ قليل، دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر مؤتمرا صحفيا بالمسرح الكبير، للاعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم " مدحت والكبار".

ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح، ويهدف إلى إعادة احياء كوكبة من اهم اعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب . وحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية والنجم مدحت صالح. آخر أعمال النجم مدحت صالح يشار إلى أن النجم مدحت صالح، طرح مؤخرا أغنية بعنوان "نار"، وذلك عبر "يوتيوب" من تأليف محمد مصطفى مالك، ألحان محمود أنور.

أغنية "عيش أيامك" تتر مسلسل "وبينا ميعاد"

كما طرح مؤخرا أيضا أغنية "عيش أيامك" وهى تتر مسلسل "وبينا ميعاد"، بطولة شيرين رضا وصبرى فواز، المذاع على Dmc ومنصة Watch it، والأغنية من كلمات سلطان صلاح، وألحان وتوزيع الموسيقار خالد عز.

يذكر أن مسلسل "وبينا ميعاد" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

