بدء مؤتمر مدحت والكبار في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للمشروع الفني الضخم “مدحت والكبار” بحضور الوسائل الإعلامية السمعية والمرئية والمقروءة.

إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين

يهدف المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم "مدحت والكبار" ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف إلى إعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.