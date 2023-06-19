مدحت صالح: هدفي إشباع المستمع موسيقيًا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفنان مدحت صالح عن هدفه الأهم في مشروع “مدحت والكبار” هو إشباع المستمع موسيقيًا وتسليط الضوء على أهمية الأوركسترا الفنية مع المطرب.

وتابع : سنتمسك بالتوزيع الموسيقي الأصلي للأغاني مع إضافة لمسات جديدة، سنجد في النهاية “تيمة” موسيقية مميزة مع الاحتفاظ بالأصلية.

يهدف المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم "مدحت والكبار" ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف إلى إعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.