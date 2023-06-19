مكان وموعد عزاء الكاتب محمد أبوالعلا السلاموني

ياسر رشاد - القاهرة - رحل الكاتب الكبير محمد أبوالعلا السلاموني عن عالمنا، صباح أمس الأحد عن عمر يناهز 83 عامًا.

ومن المقرر أن يقام عزاء الراحل محمد أبوالعلا السلاموني بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

محطات في حياة محمد أبوالعلا السلاموني



وُلد محمد أبوالعلا السلاموني في محافظة دمياط في 3 يناير 1941.



تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968.



عمل كمدير عام المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما عمل كعضو في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة. مثلت مسرحيته مآذن المحروسة إخراج سعد أردش المسرح المصري في مهرجان القاهرة الأول للإبداع العربي سنة 1984.



كما مثلت مسرحيته الثأر ورحلة العذاب إخراج عبد الرحيم الزرقاني المسرح المصرى فى مهرجان جرش بالأردن سنة 1986.



ومسرحيته رجل في القلعة، الصعود للقلعة إخراج ناصر عبد المنعم المسرح المصري في مهرجان ربيع المسرح بالمغرب 1994.



مثلت مسرحيته ديوان البقر إخراج كرم مطاوع المسرح المصرى فى مهرجان قرطاج الدولي بتونس سنة 1995، كما كتب للدراما التليفزيونية مسلسلات منها: البحيرات المرة، الحب فى عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالة خطرة، أحلام مسروقة، قصة مدينة، حكاية بلا بداية ولا نهاية، اللص والكلاب، كاميليا والملك، نسر الشرق