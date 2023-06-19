إيهاب فهمي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة أبوالعلا السلاموني

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان إيهاب فهمي عن حزنه على رحيل الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامونى، الذى رحل عن عالمنا أمس تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا.

وأكد إيهاب فهمي فى تصريحات صحفية قائلًا: "رحيل أبو العلا السلاموني شكل صدمة كبيرة لي وكل المتواجدين الذين شهدوا لحظة وفاته قائلا: كأنه أتى ليودعنى، بعدما توليت منصب رئاسة المركز القومي للمسرح، فقد استمعنا لمقترحاته بعناية، وأنا على علم بقدره الكبير، وكان بيننا مشاريع عديدة عرفته فيها عن قرب أكثر".

وعن لحظة وفاته قال رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية: "لم يكن هناك أى أمر ينبأ عما حصل، فقد شرب شاي وكان فى قمة حضوره الذهني، وفجأة ظهر عليه إعياء سألته مالك وتوفى على الفور".

وأضاف إيهاب فهمى: "سنخصص العدد الصادر من مجلة المسرح عنه، ليعلم الجميع ما قدمه من إسهامات وجهود عديدة طوال مسيرته الذى ترك فيها إرثا عظيما يعرفه كل من عاصره".

وكان أشاد الفنان إيهاب فهمى بمسلسل حضرة العمدة الذي عرض فى ماراثون رمضان 2023 بطولة النجمة روبي.

وأكد الفنان إيهاب فهمي خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "شكرا للجميع ولكل زملائى، وأحمد الله سبحانه وتعالى على هذا النجاح الذى حققه المسلسل".

وأضاف إيهاب فهمى: "الفن دائما أحد أذرع القوى الناعمة للبلد وهذا دورنا أن نكشف المشكلات والتوعية، ودور الفنان أن يدخل عش الدبابير وتوعية الجمهور".

وتابع الفنان إيهاب فهمى: "المسلسل يكشف الوجه القبيح للملائكية المزيفة للإخوان، كما أن المسلسل يتصدى للعديد من القضايا مثل الختان ولقضايا الزواج المبكر والختان وقضايا المرأة، وحضرة العمدة من المسلسلات التي ستعيش طويلا".

المجلس القومي للمرأة يشيد بمسلسل حضرة العمدة

وكان أشاد المجلس القومى للمرأة ، بتسليط مسلسل "حضرة العمدة" للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الضوء على قضية "الهجرة غير الشرعية" ، وذلك خلال الحلقة الخامسة من المسلسل ، وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من المشاكل الخطيرة التى تواجه المجتمع المصرى.



قضية الهجرة غير الشرعية مشكلة خطيرة

قضية الهجرة غير الشرعية ، أكد المجلس القومى للمرأة ، أنها تعتبر واحدة من المشاكل الخطيرة التي يواجهها المجتمع المصرى ويكون ضحيتها الكثير من الشباب والأطفال الذين قد يلجأوا إلى الهجرة غير الشرعية هربا إلى المجهول وسعيا وراء حلم الغنى حتى لو كان الثمن حياتهم.

وأشار المجلس إلى أنه فى ضوء اهتمامه وإدراكة لدور المرأة المحظورة فى مواجهة هذه القضية لما لها من دور هام فى

منع أبناءها وأحفادها وزوجها من الذهاب إلى السراب ، أطلق المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" ويتم من خلاله توعية الأمهات والزوجات والفتيات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويتم تدريبهم علي حرفة تساعدهم علي عمل مشروع صغير يعود عليهم وعلي أسرهم بدخل تحمي من خلاه ابنها وزوجها من الموت والضياع في المجهول.



طرق الابلاغ عن الهجرة غير الشرعية

لفت المجلس إلى طرق الإبلاغ عن حالات الهجرة الغير الشرعية عن طريق التواصل من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوي المرأة بالمجلس ١٥١١٥ وخط نجدة الطفل 16000، مناشدة بأهمية الابلاغ عن أى حالات ، وموجها رسالة للمواطنين : "خلي بالك أنك بكده بتحمي ابنك وزوجك من المخاطر التى يواجهها خلال الرحلة وراء السراب .. خلينا مع بعض نقف ضد الهجرة غير الشرعية .

يذكر أن مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة "روبي" ويعرض خلال شهر رمضان الكريم، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى.