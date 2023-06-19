فن ومشاهير

استعدادات مؤتمر "مدحت والكبار" في الأوبرا (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد دار الأوبرا المصرية لبدء فعاليات المؤتمر الصحفي للمشروع الفني الضخم “مدحت والكبار”، بحضور وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. 

تفاصيل المشروع الفني مدحت والكبار

 

يهدف المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم "مدحت والكبار" ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف إلى إعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

628bc8c9e8.jpg
24df19d84f.jpg
00310313fd.jpg

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا