شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.. بدء مؤتمر الإعلان عن المشروع الفنى "مدحت والكبار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى مدحت والكبار، على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا، بحضور النجم مدحت صالح وخالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، والذي يهدف إلى إعادة إحياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب وذلك برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن مدحت صالح أحيا مؤخرًا حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد ‏عامر، حيث قدمن مجموعة من أغانيه.‏

وقدم الفنان مدحت صالح فى شهر رمضان الماضى 2023 أغنية تتر مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، والأغنية هو من كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

"حضرة العمدة" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وهم روبي، سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيبي، صولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.