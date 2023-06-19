شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: مشروع "مدحت والكبار" إعادة ما تبقى من تراث غنائى لكبار المطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم مدحت صالح أن مشروعه الجديد الذى يحمل اسم مدحت والكبار يهدف إلى الحفاظ على ما تبقي من تراث غنائي لكبار النجوم سواء الراحلين أو الموجودين حاليًا، وهو إعادة صياغة الأعمال الغنائية بشكل مختلف بتوزيعات تضعها في منطقة مختلفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، للإعلان عن مشروعه بحضور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا قائلا: عندنا أفضل موسيقيين وأعظم عازفين من خلالهم إعادة صياغة المكتبة الغنائية المصرية.

وأضاف: يعمل حاليًا عدد من الموزعين على تحضيرات تلك المشروع منهم أحمد مصطفي وأـسامة كمال وأحمد الموجي.

يذكر أن مدحت صالح أحيا مؤخرا حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد ‏عامر، حيث قدمن مجموعة من أغانيه.‏

وقدم الفنان مدحت صالح مؤخرًا، تتر مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وهو من كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

"حضرة العمدة" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وهم روبي، سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيبي، صولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.