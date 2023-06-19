شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: اختيار عمالقة عرب في حفل الأساتذة رسالة حب متبادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مدحت صالح، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مشروعه الغنائي أن اختيار أسماء مطربين عرب مثل طلال مداح من السعودية وعبد الحميد السيد من الكويت لتقديم أعمالهم في حفل الأساتذة يعد رسالة حب متبادلة، فنحن نرى الدول العربية تحتفي بفننا وعلينا ان نفعل ذلك أيضًا.

وأكد الفنان مدحت صالح، أن فكرة الأساتذة تقام على أهمية الأعمال التراثية لكبار الملحنين وقال النجم مدحت صالح خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مشروعه الغنائي تتلخص فكرته وهي عبارة عن حالة حب من المطرب تجاه أي ملحن مرتبط بأعماله حتى وإن لم يتعاون معه، إذ سيكون للمطرب فرصة للغناء من ألحان لم يقدمها من قبل.

وأضاف الحلم بالنسبة لي أن يستكمل زملائي الفنانين هذا المشروع، خاصةً أن لديهم الحرية المطلقة في اختيار الألحان المفضلة لهم، وذلك بهدف تحديث والحفاظ على المكتبة الموسيقية والتراث الموسيقي .

وأكد النجم مدحت صالح ان مشروعه الجديد الذى يحمل اسم مدحت والكبار يهدف إلى الحفاظ على ماتبقي من تراث غنائي لكبار النجوم سواء الراحلين او الموجودين حاليا، وهو إعادة صياغة الأعمال الغنائية بشكل مختلف بتوزيعات تضغها في منطقة مختلفة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي التي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، للاعلان عن مشروعه بحضور خالد داغر رئيس دار الأوبرا قائلا عندنا افضل موسيقىين واعظم عازفين من خلالهم إعادة صياغة المكتبة الغنائية المصرية وأضاف يعمل حاليا عدد من الموزعين على تحضيرات تلك المشروع منهم احمد مصطفي واسامة كمال واحمد الموجي.

يذكر أن مدحت صالح أحيا مؤخرا حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد ‏عامر، حيث قدمن مجموعة من أغانيه.‏