شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح عن مشروعه الغنائى: حالة حب من المطرب تجاه الملحن والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الحلم بالنسبة لي أن يستكمل زملائي الفنانين هذا المشروع، خاصةً أن لديهم الحرية المطلقة في اختيار الألحان المفضلة لهم، وذلك بهدف تحديث والحفاظ على المكتبة الموسيقية والتراث الموسيقي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي التي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، للاعلان عن مشروعه بحضور خالد داغر رئيس دار الأوبرا قائلا عندنا افضل موسيقىين واعظم عازفين من خلالهم إعادة صياغة المكتبة الغنائية المصرية يعمل حاليا عدد من الموزعين على تحضيرات تلك المشروع منهم احمد مصطفي واسامة كمال واحمد الموجي.
يذكر أن مدحت صالح أحيا مؤخرا حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد عامر، حيث قدمن مجموعة من أغانيه.
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