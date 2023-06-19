شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر يشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، أول مرة نشعر بنجاح مهرجان القلعة العام الماضي بعد عرضه حصريًا على قناة الحياة، وكذلك نجاح حفلة العندليب عبد الحليم حافظ مؤخرًا.

ووجه داغر الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامهم الكبير بكل شيء يخص دار الأوبرا المصرية واتمنى أن يستمر التعاون في الفترة المقبلة.

كما وجه النجم مدحت صالح الشكر أيضًا للشركة المتحدة وبذلهم مجهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وأكد مدحت صالح، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مشروعه الغنائي أن اختيار أسماء مطربين عرب مثل طلال مداح من السعودية وعبد الحميد السيد من الكويت لتقديم أعمالهم في حفل الأساتذة يعد رسالة حب متبادلة، فنحن نرى الدول العربية تحتفي بفننا وعلينا ان نفعل ذلك ايضا.

وأكد الفنان مدحت صالح، أن فكرة الأساتذة تقام على أهمية الأعمال التراثية لكبار الملحنين.