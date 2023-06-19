شكرا لقرائتكم خبر عن خالد داغر يكشف عن مفاجأة جديدة فى مهرجان الموسيقى العربية المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا عن مفاجأة في مهرجان الموسيقى العربية المقبل قائلاً: المسابقة الرئيسية هي توزيع الألحان القديمة على أوركسترا وهي مسابقة للموزعين وستكون في الحفلة الختامية والأعمال التي ستفوز ستقدم على المسرح بأصوات مطربين كبار.

وقال خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية اول مرة نشعر بنجاح مهرجان القلعة العام الماضي بعد عرضه حصريًا على قناة الحياة، وكذلك نجاح مؤخرا حفلة العندليب عبد الحليم حافظ.

وأضاف: أشكر الشركة المتحدة على اهتمامهم الكبير بكل شيء يخص دار الأوبرا المصرية وأتمنى أن يستمر التعاون في الفترة المقبلة.

كما وجه النجم مدحت صالح الشكر أيضًا للشركة المتحدة وبذلهم مجهود كبير خلال الفترة الأخيرة، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وأكد مدحت صالح، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مشروعه الغنائي أن اختيار أسماء مطربين عرب مثل طلال مداح من السعودية وعبد الحميد السيد من الكويت لتقديم أعمالهم في حفل الأساتذة يعد رسالة حب متبادلة، فنحن نرى الدول العربية تحتفي بفننا وعلينا ان نفعل ذلك ايضا.

وأكد الفنان مدحت صالح ، أن فكرة الأساتذة تقام على أهمية الأعمال التراثية لكبار الملحنين.

وقال النجم مدحت صالح خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مشروعه الغنائي تتلخص فكرته وهي عبارة عن حالة حب من المطرب تجاه أي ملحن مرتبط بأعماله حتى وإن لم يتعاون معه، إذ سيكون للمطرب فرصة للغناء من ألحان لم يقدمها من قبل.

وأضاف الحلم بالنسبة لي أن يستكمل زملائي الفنانين هذا المشروع، خاصةً أن لديهم الحرية المطلقة في اختيار الألحان المفضلة لهم، وذلك بهدف تحديث والحفاظ على المكتبة الموسيقية والتراث الموسيقي .

وأكد النجم مدحت صالح ان مشروعه الجديد الذى يحمل اسم مدحت والكبار يهدف إلى الحفاظ على ماتبقي من تراث غنائي لكبار النجوم سواء الراحلين او الموجودين حاليا، وهو إعادة صياغة الأعمال الغنائية بشكل مختلف بتوزيعات تضغها في منطقة مختلفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي التي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، للاعلان عن مشروعه بحضور خالد داغر رئيس دار الأوبرا قائلا عندنا افضل موسيقىين واعظم عازفين من خلالهم إعادة صياغة المكتبة الغنائية المصرية.

وأضاف يعمل حاليا عدد من الموزعين على تحضيرات تلك المشروع منهم احمد مصطفي واسامة كمال واحمد الموجي.