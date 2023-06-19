شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لـ إلهام شاهين فى اليوم الأول لمهرجان جربة للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ برنامج اليوم فى مهرجان جربة للسينما العربية في دورته الثانية بمؤتمر صحفي للنجمة إلهام شاهين بحضور الدكتورة عبلة الأسود المدير العام للمهرجان بحضور كل الضيوف وصناع الأفلام.

ويعرض اليوم ضمن برنامج الأفلام في المسابقات المختلفة عدد من الأفلام منها الفيلم الوثائقي "مغنية روك الصحراء" من الجزائر للمخرجة صارة ناصر، والفيلم يسترجع 20 سنة من أرشيف عميدة فن الديوان حسنة البشارية.



إلهام شاهين من مهرجان جربة

ويعرض الفيلم التونسي "سفاح نابل" وهو روائي طويل يدور حول قاتل متسلسل تونسي حقيقي، من إخراج كريم بن رحومة وأدّى دور البطولة بلال سلاطنية وأحمد الأندلسي والهادي الماجري وساندرا الشيحاوي وميساء ساسي، ويعرض أيضًا فيلم "الكمين" وهو من الإمارات من إخراج بيير موريل وتأليف براندون بيرتيل وكورتيس بيرتيل.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية لكمين نُصِب عام 2018 لجنود إماراتيين من قبل متمردين معادين، ويُعد فيلم الكمين أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وصورت كافة مشاهد الفيلم في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من الممثلين وطاقم عمل يزيد على 400 فرد وهو إنتاج مشترك.