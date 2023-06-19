شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية طابا مع كريم عبد العزيز فى السينما من الباشا تلميذ إلى بيت الروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم كريم عبد العزيز، عرض فيلمه الجديد "بيت الروبي" في موسم عيد الأضحى والذى ينافس به بقوة، حيث ينطلق في دور عرض السينمات بعد غدٍ الأربعاء الموافق21 يونيو الجارى ليفتتح موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، ويشاركه في بطولته كل من كريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانينة وتارا عماد.

وبمجرد طرح شركة سينرجى فيلمز للبرومو الرسمي لفيلم بيت الروبى، تضمن العديد من المشاهد الكوميدية التي تجم النجمان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، ولكن لفت أنظار المشاهدين لجمال الطبيعة الخلابة التي تم تصوير الفيلم فيها، ونجد أن هذه الطبيعة هي في مدينة طابا التي تتميز بسحر وجمال لا يوجد له مثيل.



كريم عبد العزيز بيت الروبي

وما لا يعلمه الكثير أن التصوير في اطبا بالنسبة للنجم كريم عبد العزيز لم تكن المرة الأولى له، فقد قدم فيلماً من أنجح أفلامه وهو "الباشا تلميذ" عام 2004 والذى يعتبر وش الخير عليه، وكان وقتها صوروا بعض المشاهد في مدينة طابا أيضا، عندما ذهبوا إلى رحلة جمعت أبطال العمل ورصدت الطبيعة الخلابة هناك.



كريم عبد العزيز الباشا تلميذ

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يضطرها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة.

ويتعاون كريم عبد العزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثانى والجزء الثالث، ويستعدا للتعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" المقرر عرضه فى شهر رمضان 2024، وذلك بعدما تم تأجيل عرضه من شهر رمضان الماضى بسبب ضخامة العمل الإنتاجية وحاجته إلى وقت كبير للتحضيرات.

يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.