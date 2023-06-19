شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يكشف مفاجآت حفله يوم 7 يوليو بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم مدحت صالح، إنه خلال حفله يوم 7 الشهر المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الذي يحمل اسم الأساتذة والفنان الكبير مدحت صالح، فلن يقدم أيًا من أعماله خلال هذا الحفل، ويغني ألحان جديدة لملحنين مصريين وعرب.

وتابع: يهمني تراث بلدي وأنا أبحث عن الجديد والمناسب لصوتي والمناسب لي.

وأضاف مدحت صالح، أنه سيغني لمجموعة من الملحنين الكبار، سواء مصريين أو من الدول الخليجية والعربية قائلاً: موسيقى طلال مداح سيكون مفاجأة الحفل وذلك محاولة للتعبير عن حالة الحب، والحفل يعد سهرة غنائية لذلك لن تقتصر على الملحنين المصريين فقط.

وأضاف انه يغني ايضا من ألحان غير مصرية، من السعودية والكويت ولبنان، وهي: الرحبانية، وسراج عمر، وطلال مداح.

وأكد مدحت صالح، خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مشروعه الغنائي أن اختيار أسماء مطربين عرب مثل طلال مداح من السعودية وعبد الحميد السيد من الكويت لتقديم أعمالهم في حفل الأساتذة يعد رسالة حب متبادلة، فنحن نرى الدول العربية تحتفي بفننا وعلينا ان نفعل ذلك ايضا.

وأكد الفنان مدحت صالح ، أن فكرة الأساتذة تقام على أهمية الأعمال التراثية لكبار الملحنين.

وقال النجم مدحت صالح خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مشروعه الغنائي تتلخص فكرته وهي عبارة عن حالة حب من المطرب تجاه أي ملحن مرتبط بأعماله حتى وإن لم يتعاون معه، إذ سيكون للمطرب فرصة للغناء من ألحان لم يقدمها من قبل.

وأضاف الحلم بالنسبة لي أن يستكمل زملائي الفنانين هذا المشروع، خاصةً أن لديهم الحرية المطلقة في اختيار الألحان المفضلة لهم، وذلك بهدف تحديث والحفاظ على المكتبة الموسيقية والتراث الموسيقي .

وأكد النجم مدحت صالح ان مشروعه الجديد الذى يحمل اسم مدحت والكبار يهدف إلى الحفاظ على ماتبقي من تراث غنائي لكبار النجوم سواء الراحلين او الموجودين حاليا، وهو إعادة صياغة الأعمال الغنائية بشكل مختلف بتوزيعات تضغها في منطقة مختلفة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي التي ترعاه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقناة الحياة، للاعلان عن مشروعه بحضور خالد داغر رئيس دار الأوبرا قائلا عندنا افضل موسيقىين واعظم عازفين من خلالهم إعادة صياغة المكتبة الغنائية المصرية.

وأضاف يعمل حاليا عدد من الموزعين على تحضيرات تلك المشروع منهم احمد مصطفي واسامة كمال واحمد الموجي.

يذكر أن مدحت صالح أحيا مؤخرا حفل ختام القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد ‏عامر، حيث قدمن مجموعة من أغانيه.‏

وقدم الفنان مدحت صالح مؤخرًا، تتر مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي، الذى عرض في شهر رمضان الماضى، وهو من كلمات التتر الشاعر الغنائي الكبير أيمن بهجت قمر، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

"حضرة العمدة" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وهم روبي، سميحة أيوب، أحمد بدير، صلاح عبد الله، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، أحمد رزق، دينا، إدوارد، محمود عبد المغني، شادى مقار، بسمة، وفاء عامر، كريم عبد الخالق، إيهاب فهمي، نهلة سلامة، مصطفى حشيش، محمد الصاوي، جميل برسوم، لطفى لبيبي، صولا عمر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.