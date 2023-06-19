شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج محمود محرم شقيق السيناريست الراحل مصطفى محرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى المخرج التليفزيوني محمود محرم، شقيق السيناريست الراحل مصطفى محرم، حيث كتب الدكتور حسين مصطفى محرم، نجل شقيقه عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عمي الغالي المخرج التليفزيوني محمود محرم، في ذمة الله".

وتابع بالدعاء له: "الله أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارًا خير من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجة، وادخله الجنة، وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار".

المخرج محمود محرم هو شقيق السيناريست مصطفى محرم الذى يعد واحداً من أهم الكتاب في مصر، والذى رحل عن عالمنا منذ عامين ، وقدم خلال مشواره أكثر من 100 فيلم سينمائى و50 مسلسلا تليفزيونيا، كما أثرى المكتبة العربية بعشرات الإصدارات المؤلفة والمترجمة فى مجالات الثقافة السينمائية والنقد السينمائى.