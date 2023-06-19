شكرا لقرائتكم خبر عن صور حصرية من كواليس الجزء الثانى من مسلسل ريفو أحدث أعمال WATCH IT الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة WATCH IT عن صور من كواليس تصوير الجزء الثاني من عملها الأصلي مسلسل "ريفو" والذي حقق نجاح كبير في موسمه الأول العام الماضي.

وفي الجزء الثاني من ريفو وفي رحلة لاستكشاف التفاصيل المفقودة بين والدها الراحل و والدتها (ليلى) التي تعاني من مرض آل زهايمر في مراحله المتقدمة، تقرر مريم اصطحاب والدتها الى شاليه والدها القديم بمدينة العجمي في الاسكندرية، على امل ان تستعيد ليلى جزءا من ذكرياتها السابقة و تساعد مريم على معرفة حقيقتها و حقيقة ما تبقى من احداث لاستكمال سيناريو فيلم والدها الأخير ريفو. يصحبها خلال الرحلة التسجيل الصوتي لاعضاء الفرقة الاربعة وتتوالي الأحداث التي تكشف عن مفاجات جديدة.