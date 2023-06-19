ملحنون مصريون وعرب في مشروع "الأساتذة" بالأوبرا (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لمشروع الأساتذة في دار الأوبرا المصرية بحضور رئيسها د. خالد داغر والنجم مدحت صالح .

اقرأ أيضا.. مدحت صالح: المشروع يقدم أعمالًا لم توزع لإعادة صياغتها



مشروع الأساتذة بالأوبرا

أعلنت خلاله تفاصيله و الذي يهدف إلى الهادف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى باعتباره احد الالوان الابداعية التى تميز الهوية العربية بتوزيعات جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد .

اقرأ أيضا.. مدحت صالح: المشروع محاولة لزيادة الجرعة السماعية للمزيكا

مشروع الأساتذة بالأوبرا

ملحنون من التراث الموسيقي العربي في "الأساتذة

ومن جانبه وجه النجم مدحت صالح الشكر للحضور ولرئيس الاوبرا واكد ان فكرة المشروع تعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى واعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية من خلال توزيع مجموعة من الحان العمالقة المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، فريد الاطرش ، كمال الطويل ، محمد الموجى ، رياض السنباطى ، محمد فوزى ، الرحبانية ( لبنان ) ، طلال مداح - سراج عمر ( السعودية ) ، عبد الحميد السيد ( الكويت ) وغيرهم من خلال عدد من الموزعين الموسيقيين منهم أحمد مصطفى - احمد الموجى - اسامة كمال عن طريق تكوين متناغم بين الالات الموسيقية المختلفة

مشروع الأساتذة بالأوبرا

وأكد ان اختيار عدد من ايقونات الملحنين العرب تعد رسائل حب للاشقاء ، مشيرا ان إعادة صياغة الأعمال الغنائية القديمة تتيح الفرصة لتقديمها بشكل جديد يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة ، ووجه الدعوة لجميع زملاءه من الفنانين للمشاركة فى المشروع لتحقيق الهدف المنشود لافتا الى انه جارى دراسة استضافة اصوات واعدة مميزة الى المشروع لتقديم جيل جديد من الموهوبين .