نبيلة عبيد تسترجع ذكريات "الراقصة والطبال".. متعة التمثيل مع العمالقة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على مشاركة جمهورها مشهد من فيلم الراقصة والطبال، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

اقرأ أيضا.. نبيلة عبيد تصف يوسف شاهين بالمدرسة "تعلمت منه الكثير"

حيث كتبت نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة، “الراقصة والطبال تحفة إحسان عبد القدوس، سيناريو و حوار مصطفى محرم، والمخرج المبدع أشرف فهمي، متعة التمثيل مع النجوم العمالقة”.

فيلم الراقصة والطبال

وفيلم الراقصة والطبال، بطولة الفنانة نبيلة عبيد والفنان أحمد زكي، وعادل أدهم ومحمد رضا ونبيلة السيد، ومن إخراج أشرف فهمي، وقصة إحسان عبد القدوس وسيناريو مصطفى محرم.

اقرأ أيضا.. نبيلة عبيد تكشف حقيقة علاقتها بنادية الجندي

فيلم الراقصة والطبال

وكانت كُرمت النجمة نبيلة عبيد ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة، وكشفت عن مدى عشقها للفن وحرصها الدائم على الظهور بالصورة التي يطلبها جمهورها أن يراها به، وعلاقتها بالفنانة نادية الجندي بعد خلاف.

اقرأ أيضًا.. نبيلة عبيد: "كانت أمنية حياتي أعمل دور رقاصة وبكتب قصة حياتي"

نبيلة عبيد

نبيلة عبيد تربت على الفن منذ الطفولة:

تحدثت الفنانة نبيلة عبيد عن حبها للفن منذ طفولتها: "معروف أنني منذ صغري وأنا أعشق السينما، أذني تربت على الموسيقى الحلوة لأم كلثوم التي كانت تسمعها أمي، السينما بجوارنا كنت أعيش فيها طوال الوقت تقريبًا، هذا هو الشغف الوحيد الذي سيطر على، كل ما فكرت فيه، كيف أصل إلى هذا العالم؟ أمشي وراء هند رستم أمسك في ذيل فستانها، أقف في شبرا أشاهد شكري سرحان يركب سيارته، كنت تقريبًا اتتبع النجوم".

نبيلة عبيد من كواليس الراقصة والطبال

نبيلة عبيد تتخلى عن أمومتها لأجل الفن:

وكشفت نبيلة عبيد عن التضحيات التي قدمتها للمجال الفني، خصوصًا أنها تخلت عن الكثير من الأشياء فقط من أجل أن تصبح نجمة شهيرة كما هى الآن، ومن أهم الأشياء التي تخلت عنها كان الأمومة، قائلة: "جيت على نبيلة الإنسانة علشان تفضل الفنانة ويكفى أنى مبقتش أم".

نبيلة عبيد تحافظ على رشاقتها وجسمها لأجل جمهورها:

وأوضحت مدى حرصها على الظهور بالشكل الذي يحبه جمهورها، وحفاظها المستمر على شكل جسمها ورشاقتها، قائلة: "أنا مباكلش لحد دلوقتى علشان أبقى بالشكل ده لأنى من يومى بعمل مشروع نبيلة عبيد، وده خلانى أجى على الإنسانة علشان تفضل الفنانة".

نبيلة عبيد

نبيلة عبيد لا يُعرض عليها أعمال فنية رغم عدم اعتزالها:

وقالت الفنانة نبيلة عبيد إنها حاليًا لا يُعرض عليها المزيد من الأدوار لتُشارك في أعمال فنية على الرغم من وجود بعض الأدوار التي قد تتناسب معها، مشيرة إلى أنها تتمنى العودة للمشاركة في أعمال تناسبها.

وتابعت نبيلة عبيد: "أنا نفسي أشتغل تاني وأقف قدام الكاميرا، لكن دلوقت مفيش منتجين بيتواصلوا معايا، يعني أنا بشوف الفنانات الشباب وهم بيمثلوا بس هل هم مالهومش ماما، أو طنط، أنا وجيلي معظمنا مش بيشتغل دلوقت مع إن الأماكن موجودة وفاضية في المسلسلات أو الأفلام، مش عارفة إيه السبب إن مش بيتعرض عليا أدوار خصوصًا إني لسه معتزلتش الشغل، وضحيت بكل حاجة من أجل الفن".

اقرأ أيضًا.. نبيلة عبيد تصف يوسف شاهين بالمدرسة "تعلمت منه الكثير"

علاقة نبيلة عبيد ونادية الجندي وسر الخلاف الذي دام 30 عامًا:

وتطرقت نبيلة عبيد للحديث عن علاقتها بالفنانة نادية الجندي، مؤكدة أن علاقتهما جيدة ووصفتها بأنها صديقتها وحبيبتها وأنهما لا يوجد بينهما أى خلاف، وتتصلان ببعضهما البعض دومًا، وقالت: "اللي فات مات.. أنا ونادية الجندي زي السمن على العسل".

جدير بالذكر أن صرحت النجمة نبيلة عبيد سابقًا خلال استضافتها في برنامج "صدى الملاعب"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا عبر قناة MBC، سبب خلافها بالنجمة نادية الجندي الذي دام 30 عامًا، موضحة أنها لم تكن على علم بوجود مشكلة من الأساس، وتفاجئت عندما سمعت عن الموضوع للمرة الأولى، أثناء إجراء أحد الحوارات الصحفية معها قبل سنوات.

وأوضحت نبيلة عبيد سبب المشكلة قائلة: "هى كان عندها فيلم نازل معرفش اتشال ولا حصل فيه إيه، وأنا سمعت للمرة الأولى عن الخلاف من الصحفية عائشة صالح أثناء عملها موضوع عني لمجلة المصور، وفضلت أبحث لحد ما عرفت إن في وقيعة وناس بتقول لها حاجات عني".