شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة وإليسا يجتمعان فى حفل بلبنان بمناسبة عيد الأضحى يوم 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم راغب علامة والنجمة إليسا حفلاً غنائيًا فى لبنان يوم الجمعة 30 يونيو الشهر الحالى، بمناسبة عيد الأضحى، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور.

انتهى النجم راغب علامة من تصوير أغنيته الجديدة "في كتير حلوين" في العاصمة اليونانية أثينا، ومقرر طرحها خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل، لتكون عودة للنجم اللبناني إلى تقديم أغانى جديدة بعد ما يقرب من عام من آخر أغنية طرحها بعنوان "استمارة 6" في شهر يوليو الماضي من كلمات نادرعبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

وأحيت كل من النجمة أصالة و النجمة إليسا حفلاً غنائيًا، منذ أيام في دولة الكويت، وظهرت إليسا بجانب أصالة، وقدما الثنائى مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتهم الرومانسية المحببة لدى جمهورها في الكويت.

كما أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبرالماضى، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.