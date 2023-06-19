شكرا لقرائتكم خبر عن بيبى ريكسا تتعرض للضرب بـ موبايل فى آخر حفلاتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت المغنية بيبي ريكسا للضرب في وجهها عن طريق هاتف طائر؛ خلال حفلتها الموسيقية ليلة أمس، في نيويورك، حيث انتشر فيديو للمغنية البالغة من العمر 33 عامًا وهي تتعرض للضرب بالهاتف في وجهها.

في مقطع الفيديو ، كانت بيبي تسير أمام الجمهور خلال الأغنية الأخيرة من حفلها، عندما جاءها هاتف طائر وضربها في جانب رأسها، ومن ثم حاولت بيبي العودة إلى المنصة الرئيسية، قبل النزول.

ومن بعد الهاتف الذى ارتطم برأسهاظلت بيبي متمسكة برأسها حيث ضربها الهاتف، وبالتالي حاول العديد من عمال المسرح والحراس الشخصيين الصعود إلى جانب بيبي بعد وقوع الحادث.

ومن ثم علق مصور الفيديو على Twitter: "عرض رائع تمامًا دمره أحد المعجبين وهو يرمي هاتفه على BebeRexha، آمل أن تكون بخير بعد ذلك".

وفقًا للتقارير، ألغت بيبي أيضًا اللقاء وتحية الجمهور بعدما حدث.