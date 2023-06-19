شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند يشعر بالأسف لعدم التواصل مع أندرو جارفيلد لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل الشاب توم هولاند إنه يأسف لعدم الاتصال بالنجم العالمى أندرو جارفيلد بعد أن تولى دور سبايدر مان في عام 2015، وذلك بعد أن أنهى جارفيلد لعبه شخصية مارفل مع فيلم The Amazing Spider-Man 2 ف عام 2014، تم بسبب تقييمات سيئة وأداء مخيب للآمال في شباك التذاكر.

وفي مقابلة جديدة مع هوليوود ريبورتر، أعرب هولاند عن أسفه لعدم إبلاغ جارفيلد بأنه سيكون خليفته، حيث صرح قائلا:" هذا بسبب سذاجتي كطفل، كان عمري 19 عامًا، وتحمست بسبب الحصول على الدور لدرجة أنني لم آخذ أي وقت للتفكير في ما يجب أن يكون عليه الأمر بالنسبة له".



توم هولاند وأندرو جارفيلد

وتابع هولاند قائلا:" ندما فكرت في الأمر، ووضعت نفسى مكانه، إذا كنت قد قدمت فيلمي ولم ينجح ، ولهذا السبب قرروا الاستغناء عنى، كنت سأعاني، ولهذا أتمنى لو كنت قد اتصلت به وقلت له "أنت تعلم أنه لا يمكنني رفض هذه الفرصة"".

وذلك بعدما كشف الممثل الشاب توم هولاند إنه سيأخذ استراحة عام من التمثيل بعد مسلسله الجديد The Crowded Room، الذى سيدأ عرضه غدا على منصة أبل+، يقوم الممثل بدور البطولة في سلسلة الإثارة النفسية بـ شخصية داني سوليفان، الذي تم القبض عليه لتورطه في حادث إطلاق نار في مدينة نيويورك عام 1979، بعد اعتقاله، تم الكشف عن ماضيه من خلال سلسلة من المقابلات التي أجرتها المحققة ريا جودوين (أماندا سيفريد).

في حديثه إلى ExtraTV حول تولي الدور والعمل كمنتج تنفيذي، أوضح هولاند أن العرض جعله يصل إلى نقطة الانهيار، حيث صرح قائلا:" لقد أحببت أن أتعلم أن أصبح منتجًا، لست غريباً على العمل الجاد، لقد عشت دائمًا فكرة أن العمل الجاد هو عمل جيد، لقد استمتعت به".