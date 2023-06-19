شكرا لقرائتكم خبر عن هدى تطرح أغنيتها الجديدة "بيعملولى أعمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة الشعبية هدى أغنيتها الجديدة "بيعملولي أعمال" على مواقع الفيديوهات باليوتيوب وعدد من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد النجاح الذي حققته في أغانيها مؤخرًا، وأغنية "بيعملولي أعمال" من كلمات رضا المصري وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس.

وتقول كلمات الأغنية:

في ناس تشوفها تقول الدنيا لسه بخير

و ناس وشوشهم تقول منين هيجي الخير

و ناس كلمهم يريح و يبشرك بالخيرر

بيعملولي اعمال علطول بوقف الحال

حطني في دمغهم شغل البخور شغال

و قفلني علي الوحده و انا سكتي وحده

توبت و خلاص حرمت مابقتش اناشي عيال

والي معا ربنا مايخفش بنادمين

مشي الحرام شغلكم و فؤقو رب كريم

بيعملولي اعمال علطول بوقف الحال

حطني ف دماغهم شغل البخور شغال

و قفنلي ع الوحده و انا سكتي و حده توبة و خلاص حرمت ما بقتش اماشي عيال

ياله هاتو المستخبي

حد تاني كمان معبي

متخفوش جمدت قلبي

و العنده حساب يجيبو

كل ماده حسبكو يتقل

و الجدع ميجيش و يزعل

و البكا عنيا ساعه

بكره يبكي اليل بطوله

اخباركوا ايه وايه الحكاية

ياللي مش سدين معايا

ماتقضوهاش شهرة ودعاية

وانتوا حبة دجالين

اللي عاش في الدور يسد

انتوا كام مش عارفه اعد

عندي ليكوا كلام يهد

بس عيب حانقول لمين

يذكر أن هدي طرحت عدة اغاني في الشهور الأخيرة منها أغنية " Boom " و" الصادق الأمين " في رمضان و " جامدة " و" جر ناعم " ولاقوا صدي جيد عند الجمهور المصري والعربي.