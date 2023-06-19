شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد الرحمن ينتهى من سيناريو رواية "بواب الحانة" وتتحول لفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المؤلف ناصر عبد الرحمن من كتابة السيناريو والحوار لرواية "بواب الحانة" للكاتب عبد الرحيم كمال، وسلم عبد الرحمن السيناريو للشركة المنتجة للرواية، والتي من المقرر أن تتحول إلى فيلم سينمائى من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، والفيلم من إخراج حسين ياسين.

يشار إلى أن الكاتب ناصر عبد الرحمن نافس في موسم رمضان الماضى بمسلسين هما مسلسل "ضرب نار" بطولة الفنانان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وشارك في بطولته كل من سهير المرشدى، وتامر نبيل وماجد المصرى وانتصار، وعدد كبير من الفنانين، إخراج مصطفى فكرى.

كما قدم ناصر عبد الرحمن مسلسل "ستهم" بطولة الفنناة روجينا، وشارك في بطولته كل من إياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، المخرج رؤوف عبد العزيز.