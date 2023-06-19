شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي.. ليلة بكت فيها على الهواء مباشرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليلى علوى بكت على الهواء مباشرة، وذلك بعدما سألتها الإعلامية لميس الحديدى حول تعاملها مع نجلها وتربيتها له، قائلة: هذا الجيل يمل سريعاً من كثرة الاتصال به والاطمئنان عليه طول الوقت؟ لتجيب الفنانة ليلى علوى، قائلة : ده حقيقى بس إحنا كأمهات بنخاف عليهم وبنحبهم.



ليلى علوي



ليلى علوي



ليلى علوي



ليلى علوي

وتابعت خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " على شاشة ON :"بنحاول نراعى ده بس مشاع الحب والقلق بتغلب"، وانتابت الفناة ليلى علوى نوبة بكاء على الهواء بعد تذكرها لوالدتها الراحلة قائلة : أمى كانت طول الوقت تتصل بى وتطمن وتزعقلى أنت فين؟ قلقتنينى عليكى ولكن فى أول مرة وأنا فى الساحل الشمالى بعد رحيلها لم اتلقى إتصالها فشعرت بحزن عميق ".

أتمت موجهة رسالة للأبناء من الجيل الجديد : ماتزعلوش مننا ياولاد ده حب والله ".

وكشفت الفنانة ليلى علوى أن تربية الأولاد أصعب من البنات، قائلة : " أنا مربية بنات أختى لمياء وهى فى ذات الوقت اعتبرها إبنتى وتربية الأولاد أصعب من الفتيات لأنهم مع الكبر وتقدم العمر بيكون مرحلة أصعب ودائما يرافقه إحساس أنه يرفض تقديم ملحوظات عليه وأن تقال بشكل مش لطيف ولازم إحنا كأباء وأمهات نحافظ على هذا عشان دول رجالتنا اللى هيشيلوا مسؤولية وهيفتحوا بيوت."

وعن مواصفات الفتاة التى ترغب فى أن تكون شريكة حياة لابنها خالد قالت : مش بحط شروط بس لازم تكون " سوية " وبنت ناس متربى فى بيت محترم وفى حال ذلك وكانت موجودة بالمواصفات دى هبقى حما صعبة بس على خالد مش عليها هبقى حماة صعبة عليه هو لو جابلى حد كويس واختار كويس هبقى صعبة عليه.

وشددت على أهمية خالد فى حياتها قائلة : " خالد كل حياتى وتفكيرى فيه أكتر من تفكيرى فى الشغل، وبفكر فيه معظم ساعات اليوم أكثر من الشغل وأكثر مايقلقنى أنى دائما نفسى يكون مطمن ومرتاح وحساه لسه مش مطمن وأنا نفسى يبقى مرتاح لان أيام الجيل الحالى أصعب من أيامنا".