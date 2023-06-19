شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين فى ندوة تكريمها بمهرجان جربة: محظوظة بأن ربنا خلقنى فنانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مهرجان جربة للسينما العربية في دورته الثانية مؤتمرًا صحفيًا للنجمة إلهام شاهين بحضور الدكتورة عبلة الأسود المدير العام للمهرجان، وقدم المؤتمر الزميل الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، حيث قال في بداية الندوة إن النجمة إلهام شاهين، فنانة تمتلك رصيدًا كبيرًا من الحب لدى كل الجماهير العربية، وهي فنانة داعمة لكل الفعاليات الثقافية والفنية والسينمائية، وكان ليا الشرف إني كتبت عنها كتاب بعنوان المتمردة لأنها بالفعل فنانة متمردة علي كل الأوضاع غير الصحيحة.. في الحياة وفي الفن، ونبدأ بها فعاليات اليوم الأول من المهرجان في مؤتمر صحفي، وماستر كلاس .. نسمعها ونسألها عن تجربتها الفنية بشكل عام والسينمائية بشكل خاص، وكمان عن حبها لتونس ودعمها لمهرجان جربة منذ دورته الأولي.

حضر المؤتمر الصحفي المخرجان مجدي أحمد علي وعمر عبد العزيز، والفنانين أمير شاهين وشريف حلمي وأحمد مجدي وياسمين الخطيب ، وعدد من النقاد والصحفيين ووسائل الاعلام من تونس.

قالت الدكتورة عبلة الأسود، مدير مهرجان جربة للسينما العربية إنها ممتنة للنجمة الهام شاهين لأنها داعمة للثقافة والفنون بشكل عام وأنها انسانة بكل معاني الإنسانية، وأنها سعيدة لتكريمها على مشوارها الفني التي أبدعت فيه وأحبها كل الوطن العربي وأنها تدعم القومية العربية وليس لها حدود في الابداع .

ومن جانبها قالت الفنانة إلهام شاهين أنها ممتنة للتكريم من مهرجان جربة للسينما العربية في دورته الثانية، وأنها تحب أن تدعم المهرجانات الوليدة التي تبدأ وأنها تدعم دكتورة عبلة الاسود لانها كرياضية واستاذة جامعية هدفها الوحيد اقامة مهرجان سينما هو حبها للفن، واكدت على أن الجمهور العربي غير معتاد على حضور الندوات وأفلام المهرجانات السينمائية بسبب عدم إدراكهم الجيد لمفهوم السينما، وأنها واجهت صعوبات عديدة حينما أسست مهرجان أسوان لسينما المرأة، إذ أنها قامت بدعوة الفنانين وعملت على دعم المهرجان والجمهور لحضور الفعاليات، مشيدة بدور مديرة المهرجان عبلة الأسود، التي تراها محبة للسينما، وتعمل بكل جهد من أجل إعلاء شأن السينما العربية ودور بلدها تونس.

وعن تاريخها الفني قالت النجمة المصرية إلهام شاهين: مشكلتي اني اتقمص الشخصية بشكل مبالغ فيه ويؤثر في حياتي الشخصية بسبب الاندماج، وأرى أن الاندماج الزائد للفنان ليس صحيًا وأكثر الأوقات التي قمت بزيارة الأطباء فيها كان بسبب الاندماج والتأثر بتقمص الشخصيات، واعتز بفيلمي "يا دنيا ياغرامي" وفيلمي "سوق المتعة" واعتبرهما من أقرب الافلام إلى قلبي لأن به رسالة جريئة ومهمة وايضا أحب القضية التي ناقشتها في فيلم " واحد صفر" واحب تقديم القضايا المختلفة والمثيرة للجدل.

وعن غياب نجوم جيلها عن الساحة الفنية قالت إلهام شاهين: هناك استبعاد غير معلن لعدد كبير من جيلنا لأسباب غير معلنه وانا أتصور أن الذي يرفض هذا الجيل هو شخص غير فاهم ولايقدر قيمة الكاتب أو المخرج أو الممثل بل لايقدر قيمة الأشخاص والفنانين وصناع التنوير، وان المخرج القوي أو قائد العمل القوي الواثق في نفسه لا يقوم بالصياح خلال التصوير او صنع حالة من التوتر بسبب صوته العالي، وانا احب المخرج مجدي احمد على والمخرج عمر عبد العزيز في اللوكيشن وخلال اجواء التصوير.

وعن أحلامها الفنية قالت شاهين : كانت أمنية حياتي أن أقوم بتجسيد شخصية حتشبسوت اول حاكمة مصرية في التاريخ وكنت قد اتفقت على عمله كمسلسل وفيلم مع النجم الراحل يوسف شاهين، ولكن كان النجم يوسف شاهين منشغل في تصوير فيلم " هي فوضى " وعندما انتهى منه توفاه الله ولم نستطيع عمل الفيلم ، والآن لم اقوم بعمله لأن حتشبسوت كانت صغيرة ووقت هذا العمل قد فات، وأنا محظوظة أن ربنا خلقني فنانة، لأنها مش وظيفتي إنما أنا بحب الفن، وعشت حياة شخصيات عديدة جدا بل عشت اكثر 101 شخصية في حياتي، أنا بحب الفن، وهو ليس وظيفة ولكنه عشق وحب للسينما ، ولكن احب أعمل شخصيات بعيدة عني وليست شبهي لأني احب ان أعيش حيوات اخرى بمشاكلها وطريقتها وملابسها وتعبيراتها .

وعن أعمالها القادمة قالت شاهين : أنا أقوم بتحضير فيلم جديد بإسم " بنات صبرة " ويدور حول إجبار زواج القاصرات وعن ختان البنات، وسأظل داعمة للمرأة وأحثها على القوة وأرى ان المرأة القوية هي التي تعتمد على نفسها اقتصاديا ، قبل توعية البنات الصغيرة أن اوعي الأهل بخطورة الجهل، ولدي ايضا فيلم بعنوان " فيتو " .