شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء الكاتب أبو العلا السلاموني.. ووفاء عامر وحمدي الوزير أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء الكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وحرصت الفنانة وفاء عامر والفنان حمدي الوزير على الحضور وكذلك الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، وعدد من الأصدقاء والأقرباء.

يشار إلى أن أحدث أعمال الراحل صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة الشهر الماضي بعنوان "بيان للمسرح الشعبي.. نحو تأسيس نظرية للمسرح الشعبي".

محمد أبو العلا السلاموني، روائي وكاتب مسرحي مصري، من مواليد محافظة دمياط عام 1941، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968، عمل كمدير عام المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما عمل كعضو في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة. مثلت مسرحيته "مآذن المحروسة" المسرح المصري في مهرجان القاهرة الأول للإبداع العربي سنة 1984، كما مثلت مسرحيته "الثأر ورحلة العذاب" المسرح المصري في مهرجان جرش بالأردن سنة 1986.

كتب للدراما التليفزيونية مسلسلات منها "البحيرات المرة، الحب في عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالة خطرة، أحلام مسروقة، قصة مدينة"، وحصل "السلاموني" على جائزة الدولة في الآداب عن النص المسرحي سنة 1984، وجائزة وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986، وجائزة أحسن نص مسرحي من معرض الكتاب الدولي بالقاهرة سنة 1992، وجائزة أحسن نص مسرحي بالفصحى من منظمة الألكسو في مهرجان قرطاج الدولي سنة 1995، وحصل على الميدالية الذهبية لأحسن سيناريو في الدراما التليفزيونية من مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتليفزيون سنة 1997، وفاز بجائزة التأليف في مهرجان المسرح المصري القومي الرابع عن مسرحية "تحت التهديد" التي قدمها مسرح الهناجر.