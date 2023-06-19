شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى تقدم واجب العزاء فى الكاتب أبو العلا السلامونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على تقديم واجب العزاء في الكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني والذي وافته المنية أمس، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وبدأ منذ قليل عزاء الكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وحرصت الفنانة وفاء عامر والفنان حمدي الوزير على الحضور وكذلك الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا، وعدد من الأصدقاء والأقرباء.



دكتورة نيفين الكيلاني



دكتورة نيفين الكيلاني

يشار إلى أن أحدث أعمال الراحل صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة الشهر الماضي بعنوان "بيان للمسرح الشعبي.. نحو تأسيس نظرية للمسرح الشعبي".

محمد أبو العلا السلاموني، روائي وكاتب مسرحي مصري، من مواليد محافظة دمياط عام 1941، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968، عمل كمدير عام المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما عمل كعضو في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة. مثلت مسرحيته "مآذن المحروسة" المسرح المصري في مهرجان القاهرة الأول للإبداع العربي سنة 1984، كما مثلت مسرحيته "الثأر ورحلة العذاب" المسرح المصري في مهرجان جرش بالأردن سنة 1986.

كتب للدراما التليفزيونية مسلسلات منها "البحيرات المرة، الحب في عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالة خطرة، أحلام مسروقة، قصة مدينة"، وحصل "السلاموني" على جائزة الدولة في الآداب عن النص المسرحي سنة 1984، وجائزة وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986، وجائزة أحسن نص مسرحي من معرض الكتاب الدولي بالقاهرة سنة 1992، وجائزة أحسن نص مسرحي بالفصحى من منظمة الألكسو في مهرجان قرطاج الدولي سنة 1995، وحصل على الميدالية الذهبية لأحسن سيناريو في الدراما التليفزيونية من مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتليفزيون سنة 1997، وفاز بجائزة التأليف في مهرجان المسرح المصري القومي الرابع عن مسرحية "تحت التهديد" التي قدمها مسرح الهناجر.