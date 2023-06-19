شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مفيد فوزي تحتفل بعيد ميلاد والدها بتورتة لأهم برامجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احتفلت حنان مفيد فوزي، ابنة الإعلامي الكبير الراحل مفيد فوزي، بعيد ميلاد والدها، وذلك من خلال تورتة حملت مجسما له وأبرز عناوين برامجه ولزماته.



حنان مفيد فوزي

مفيد فوزي مواليد 19 يونيو عام 1933 بمحافظة بني سويف، حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخرج في جامعة القاهرة عام 1959، تدرب على الصحافة بجريدة روز اليوسف، ثم عُين محررًا بمجلة صباح الخير، وكان له السبق في تقديم فكرة تلفزة الصحافة أو تصحيف التليفزيون، مر بمحطات مهمة في الإعلام العربي حيث حاور في مسيرته الطويلة شخصيات ونجوم كثيرة بالإضافة إلى ملوك ورؤساء دول العالم، وحقق شهرة إعلامية واسعة امتدت من ستينيات القرن الماضي.

وعلى مدار عقود من الزمن تميز الإعلامى الراحل فى عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة، خاصة أنه أجرى لقاءات مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربى، ويعتبر "حديث المدينة" البرنامج الأشهر فى مسيرته المهنية، إذ حاور خلاله كل فئات المجتمع المصرى.