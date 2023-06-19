شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزى تعرض للرفد بسبب أم كلثوم وتسبب فى بكاء فؤاد المهندس.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الإعلامى الكبير مفيد فوزى، اليوم الإثنين 19 يونيو، وهو أحد علامات الإعلام المصري في مجالى الصحافة والتليفزيون فله مسيرة غنية على مدار عقود تميز خلالها بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة لاسيما أنه أجرى لقاءات مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربى، ويعتبر "حديث المدينة" البرنامج الأشهر فى مسيرته المهنية والتى حاور خلاله كل فئات المجتمع المصرى.

والإعلامى مفيد فوزى يعتبر من أهم الإعلاميين الذين حاوروا كبار النجوم وخاصة نجوم الزمن الجميل، وله الكثير من المواقف معهم، فعلى سبيل المثال وفى أحد اللقاءات كشف عن حقيقة تسبب أم كلثوم في رفده قائلاً: "أم كلثوم لم ترفدني لكن طالني غضبها ولا بد أن أعترف بأن غضب أم كلثوم حاد".

وأضاف مفيد فوزي: كنت بعمل برنامج بعنوان "أوافق أمتنع" والمذيعة كانت سناء منصور، وهي تملك رقة شديدة في توجيه السؤال، وعندما سئل يوسف إدريس "هل تتحمل ألا تدخن في حفلات أم كلثوم" فأجاب: "أنا أروح البيت أحسن وأسمعها من البيت"، فاعتبرت السيدة أم كلثوم أن هذا الأمر تطاول وتقليل من قيمتها".

وتابع مفيد فوزي: "وعندما سئل صلاح جاهين ما رأيك في أغنية أنت عمري قال "هي البنت المراهقة لكل أغاني السنباطي"، وتابع: "أم كلثوم قامت بحذف أغانيها من إذاعة الشرق الأوسط تماما ما تسبب في رفدي".

كما أن لقاءات النجوم مع الراحل مفيد فوزى كان لها مذاق وطابع خاص، ففي لقاء استضاف خلاله الفنان الراحل فؤاد المهندس تحدث خلاله عن حياته الشخصية قائلاً: "أكثر الأشياء التي تعطي الفنان دافعًا للنجاح وإخراج طاقته هي الحنان والحياة الشخصية الآمنة والحب والدلع".

وأضاف: "كل ما أتدلع أعطي أكثر ولذا فأنا أدلع نفسي كثيرًا وأنظر إلى المرآة وأتساءل هتعمل ايه النهارده، فالحنان والحب والدلع يعطيني طاقة، كل الأشياء الآمنة التي تحمل رفاهية العواطف يجعلني في أوج قوتي في الفن".

وتابع باكيًا: "لم أجد أحد يدلعني ولم أجد أحد ينتظرني على الغداء، لأنني أحتاج إلى ذلك، فوالدي ووالدتي كانا يدلعاني، وصفية أختي كانت تدلعني ولكنها انشغلت بأبنائها، والقريبين مني جدًا بيحاولوا يدلعوني ولكني لم أجد شخصاً أو شريكة لحياتي إلى جانبي".