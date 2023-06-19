شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تفاجئ متابعيها برشاقتها فى 3 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، عدة صور فاجأت بها جمهورها ومتابعيها عبر ظهورها بشكل مغاير تماما عما اعتاده متابعوها بالظهور نحيفة وبرشاقة كبيرة.



شيماء سيف

جدير بالذكر أن شيماء سيف سبق أن تألقت ضمن دراما رمضان الماضى، حينما شاركت فى مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.



شيماء سيف

ووجهت وقتها الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.