لأول مرة.. بوسي ترد على إتهامها بالتخلي عن زوجها بعد دخوله السجن!!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يونيو 2023 11:48 مساءً - تحل الفنانة بوسي ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، في حلقة جديدة من برنامج «حبر سري»، في موسمه السادس، يوم الخميس الموافق ٢٢ يونيو الجاري.

بوسي في برنامج حبر سري

تتحدث بوسي خلال الحلقة عن آخر أعمالها الفنية، وسبب غيابها لفترة طويلة عن الأعمال الدرامية، كما ترد على أخبار خلافها مع المطربة الشعبية أمينة.

وظهرت بوسي، خلال البرومو تتحدث عن أزمتها مع طليقها ووالد ابنها ياسين، وتكشف أسرار جديدة عن أزمتها معه، ودخوله السجن بعدها، وتؤكد بأنه لم يصرف عليها مثلما قال حتى أن صورها في هذه الفترة تشهد بذلك، هذا بجانب أسرار فنية وشخصية اخرى تكشفها عن حياتها.

واعترفت بوسي بإجرائها عملية تجميل الفترة الأخيرة، معبرة عن تأييدها لعمليات التجميل بشكل عام، كما ترد بوسي لأول مرة عن اتهامها بالتخلي عن والدها، وتفجر مفاجأة بشأن تواصلها معه قبل وفاته بساعات

برنامج حبر سري

برنامج حبر سري يذاع بموسمه السادس يومي الخميس والجمعة الساعة الحادية عشرة مساء من كل أسبوع على قناة القاهرة والناس، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم مستضيفة العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر و الوطن العربي.

حقيقة انفصال بوسي وهشام ربيع

كشفت مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الفنانة بوسي متابعتها لزوجها مصفف الشعر هشام ربيع، وذلك بعد 100 يوم زواج، وكذلك الأخير أيضا، في الوقت الذي قامت فيه زوجته الأولى ‘منة محمد’ بإعادة متابعته مجددا.

وكان آخر ظهور لهما سويا أثناء حفل الفنان مصطفى حجاج منذ ما يقرب من شهر بالساحل الشمالي، حينما احتفل حجاج بالمطربة الشعبية بوسي هي وزوجها هشام ربيع في الظهور الأول لهما بعد الزواج، واستدعاهما إلى المسرح وقام بإهدائهما أغنيته الجديدة ‘حب مين’ التي طرحها مؤخرًا، كما قام بتهنئتهما على الزواج، وتفاعل معه الجمهور الكبير الذي كان حاضرًا الحفل.

تزوجت بوسي رجل الأعمال هشام ربيع خلال عام 2022

وفي الشهور الأولى من 2022، تزوجت بوسي من هشام ربيع، وحضر حفل زفافها الكثير من المشاهير ونجوم الفن والغناء في مصر، وبعد الزواج بفترة وقعت خلافات بينها وبينه بسبب عودته لزوجته الأولى وأم أولاده.

وانتشر بعدها خبر انفصال بوسي عن زوجها هشام ربيع بعد عودته لزوجته الأولى مرة أخرى، لكن الأمر الذي نفى تلك الإشاعات هو ظهور بوسي معه مؤخراً في الكثير من المناسبات والافراح في الوسط الفني.

وأكدت بوسي في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أنها لم تنفصل عن زوجها وأكدت قائلة: “الطلاق لم يحدث بدليل أني نشرت صوري مع زوجي عندما بدأ الكلام يكثر عن قيامي بحذف صورنا معا، وأنا لم أنشر صورا لنا منذ يوم زفافي، وحتى لو انفصلنا لماذا أمسح الصور؟”.

من هو هشام ربيع زوج بوسي؟

هشام ربيع زوج بوسي المطربة يعمل في مجال تصفيف الشعر حيث يملك واحدًا من أهم وأكبر صالونات الحلاقة الرجالي، وجمعته مع بوسي المطربة علاقة حب تكللت بالزواج، وذلك بعد أن انفصل عن زوجته الأولى وأم أولاده .

وتداول مستخدموا منصّات التواصل الاجتماعي صور و فيديوهات لحفل الزفاف الذي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الفنانين.

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