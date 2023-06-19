لقطات جريئة.. ريا أبي راشد تُثير الجدل بجلسة تصوير في «البانيو».. والجمهور: من قلة الأماكن!! – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 19 يونيو 2023 11:48 مساءً - شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بكواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

كان المقطع المتداول خلال حضورها حفل مجوهرات بولغاري، وظهرت في البانيو تقوم بجلسة تصوير طريفة.

ريا أبي راشد بجلسة تصوير في البانيو

كتبت الإعلامية اللبنانية على مقطع الفيديو قالت فيه “الزمرد في حوض الاستحمام، هذه فكرتي عن الاستمتاع”.

تفاعل عدد كبير من متابعي “ريا” مع المقطع وأبدوا إعجابهم بفكرة الصور وكذلك أناقتها، حيث ارتدت فستان أنيق من اللون الأسود بتصميم عاري الكتفين مع قفارات طويلة من نفس اللون.

من هي ريا أبي راشد؟

ريا أبي راشد هي مقدمة برامج لبنانية بريطانية ومنتجة تعيش في بريطانيا، وقد اشتهرت في الشرق الأوسط بتقديمها النسخة العربية من برنامج المواهب Arabs got talent وبكونها أول صحفية عربية تجري مقابلات مع أهم نجوم هوليوود ونجومها مثل توم كروز وأنجلينا جولي، ونجوم الموسيقى مثل ماريا كيري وبيونسيه نولز وشاكيرا وغيرهم الكثير.

كما تغطي أبي راشد كل عام جميع مهرجانات الجوائز المهمة التي تقام حول العالم مثل جوائز الأوسكار والبافتا والبريت، ومهرجانات الجوائز الخاصة بالأفلام مثل مهرجان كان والبندقية وبرلين.

وقامت بإجراء مقابلات مباشرة ووجهًا لوجه مع أهم النجوم العرب مثل عمر الشريف ويوسف شاهين وراغب علامة وكاظم الساهر، وفي عام 2006 رافقت صانع الأفلام الفلسطيني هاني أبو أسعد أثناء مسيرته لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي في جوائز الغولدن غلوب وترشيح فيلمه لجوائز الأوسكار.

بدايات ريا أبي راشد

وُلدت ريا أبي راشد في بيروت، لبنان في 12 أيار/ مايو 1977. بدأت ريا حياتها المهنية صحفية في بيروت، قبل انتقالها للعيش في بريطانيا في العام 1999، وقد حصلت على عددٍ من الدرجات العلمية المختلفة، مثل البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في الصحافة والإذاعة، كما أنها تتحدث عدة لغات بطلاقة مثل العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

حياتها الشخصية

لا تشارك ريا أبي راشد الكثير من المعلومات حول حياتها الشخصية. تزوجت عام 2011 من رجل أعمال إيطالي اسمه فاليريو وكانت في الرابعة والثلاثين من العمر ورزقا عام 2016 طفلة سمّياها لولا، وهي دائمًا ما تطلق على زوجها لقب “الشجرة” في إشارة منها لتطويره الدائم ومساندته لها في عملها. تعرفت ريا على زوجها في إحدى الحفلات وهو شقيق زوج إحدى صديقاتها. أما من حيث ديانة ريا أبي راشد ومعتقداتها وطائفتها الأصلية ، فقد ولدت لعائلة مسيحية

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