شكرا لقرائتكم خبر عن دياب لصاحبة السعادة: نويت ما أقدمش أدوار شر هذا العام ولكن صالح ما يترفضش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الفنان دياب مشاهدي برنامج صاحبة السعادة، مؤكداً أنه هذا العام لم يكن ينوى تقديم دور الشرير نهائيا، وإن تطلب الأمر عدم مشاركته بموسم الدراما، وبالفعل اعتذر عن دورين بعملين كبار كان فيهما المرشح الأول لتقديم الدور.

وأضاف دياب للإعلامية إسعاد يونس مقدمة البرنامج بقوله: "حينما كلمني محمد شاكر خضير، وقرأت الورق وجدته مميزا للغاية، والشخصية الذى أقدمها رمادية للغاية، وعمري ما شفت صالح شرير بالمناسبة، فهو عليه ضغوط جعلته يظهر بهذا الشكل، وبالتالي فإن الشخصية مختلفة وثرية جداً".

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة، ومن بطولة: منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.