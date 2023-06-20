شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض وعادل عوض وياسر صادق فى عزاء الكاتب أبو العلا السلامونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين والكتاب على تقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني، والذي وافته المنية أمس، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حضر كل من: الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، والفنان ياسر صادق مدير المهرجان القومي للمسرح، والمخرج عادل عوض، والسيناريست محمد السيد عيد، والفنان القدير محمود الحديني، والمخرج المسرحي إميل شوقي، والدكتورة حسام عطا والكاتب محمد ناصف مدير المركز القومي لثقافة الطفل، والفنان شريف خير الله.

يشار إلى أن أحدث أعمال الراحل صدرت عن الهيئة العامة لقصور الثقافة الشهر الماضي بعنوان: "بيان للمسرح الشعبي.. نحو تأسيس نظرية للمسرح الشعبي".

محمد أبو العلا السلاموني، روائي وكاتب مسرحي مصري، من مواليد محافظة دمياط عام 1941، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968، عمل كمدير عام المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كما عمل عضوا في اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

مثّلت مسرحيته "مآذن المحروسة" المسرح المصري في مهرجان القاهرة الأول للإبداع العربي سنة 1984، كما مثلت مسرحيته "الثأر ورحلة العذاب" المسرح المصري في مهرجان جرش بالأردن سنة 1986.

وكتب للدراما التليفزيونية مسلسلات منها: "البحيرات المرة، الحب في عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالة خطرة، أحلام مسروقة، قصة مدينة"، وحصل "السلاموني" على جائزة الدولة في الآداب عن النص المسرحي سنة 1984، وجائزة وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى سنة 1986، وجائزة أحسن نص مسرحي من معرض الكتاب الدولي بالقاهرة سنة 1992، وجائزة أحسن نص مسرحي بالفصحى من منظمة الألكسو في مهرجان قرطاج الدولي سنة 1995، وحصل على الميدالية الذهبية لأحسن سيناريو في الدراما التليفزيونية من مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتليفزيون سنة 1997، وفاز بجائزة التأليف في مهرجان المسرح المصري القومي الرابع عن مسرحية "تحت التهديد" التي قدمها مسرح الهناجر.