شكرا لقرائتكم خبر عن دياب عن منى زكى: مقاتلة وصممت تخلص مشاهدها رغم كسر ذراعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان دياب عن كواليس مشاهده مع الفنانة منى زكى، مؤكدا أنه شرف بالعمل معها ومشاركتها في مسلسل "تحت الوصاية"، وقال: "منى زكي مقاتلة، ومش مجرد موهوبة بس، ولكن فيها روح قتالية أكبر من رجالة كتير، وده حصل مع مشهد كسر ايديها، لما كملت وتحملت ألم كبير جداً، وتحاملت على نفسها علشان تخلص المشهد بأحسن وأفضل صورة".

وأضاف دياب لإسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة": "منى زكي إلى الآن واضعة جبيرة على ذراعها بسبب كسر بها، وهو ما يثبت قوتها الشديدة وإصرارها على التفاني في عملها".

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة ومن بطولة كل من: منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.