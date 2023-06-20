بـ هوت شورت جرئ.. غادة عادل تتربع على عرش الترند بإطلالة ساخنة – «صورة»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 12:54 صباحاً - شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علىموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة من إجازتها.

تألقت “غادة” بلوك كاجول بسيط، فظهرت وهي ترتدي تشيرت من اللون الأبيض ونسقت معه هوت شورت جينز بسيط ، وفضلت استكمال اللوك بقبعة ومكياج بسيط من الألوان الهادئة.

تفاعل متابعي غادة مع إطلالتها وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول جمالها وطريقة تنسيقها للوك بشكل مميز.

فيلم “البطة الصفرا”

وعلي جانب آخر انتهى الفنانان غادة عادل ومحمد عبد الرحمن “توتا” من تصوير المشاهد الأخيرة في فيلمهما الجديد “البطة الصفرا” حتى يتفرغ الأبطال لأعمالهم الجديدة وخاصة بعد عرضها خلال موسم شهر رمضان 2023 المنقضي.

فيلم “البطة الصفرا” بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

ويجمع “البطة الصفرا” محمد عبد الرحمن وغادة عادل للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم “الخطة العايمة” عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما “في نص الليل” عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية “فرصة سعيدة” هذا العام بمشاركة شريف سلامة.

فيلم ” أهل الكهف”

وكانت أكدت الفنانة غادة عادل على استئناف تصوير فيلمها الجديد “أهل الكهف“، بعد انتهاء موسم رمضان المنقضي.

وقالت غادة عادل إنها تلقت مكالمة تلفونية من المخرج عمرو عرفة أكد لها على استئناف تصوير مشاهد الفيلم الذى توقف لظروف إنتاجية عقب موسم شهر رمضان مباشرة.

وتابعت “غادة” أن المشاهد المتبقية لها في فيلم أهل الكهف عبارة عن أسبوعين تصوير فى المغرب وعدد من المشاهد الأخرى داخل القاهرة.

وفيلم “أهل الكهف” بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر احمد، بسنت شوقي، أحمد وفيق ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة

آخر أعمال غادة عادل

يُذكر أن أخر أعمال النجمة غادة عادل الدرامية مسلسل “أحلام سعيدة“، وشارك في البطولة كل من يسرا، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

تدور أحداث المسلسل حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن فريدة وشيرين وليلى من طبقات اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

يذكر أن آخر أعمال غادة عادل في السينما “فيلم ساعة إجابة” بطولة سوسن بدر، سليم مصطفى، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، تأليف أحمد شيكو، إخراج مصطفى أبو سيف، وحقق هذا العمل نجاح كبير وقت عرضه في دور العرض السينمائي.

وخاضت غادة عادل مؤخراً تجربتها الأولى على خشبة المسرح خلال “مسرحية في نص الليل” التي تم عرضها في موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وشارك في بطولتها حسن الرداد، محمد عبد الرحمن “توتا”، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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