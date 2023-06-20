أحدث ظهور لـ نورا وبوسي لن تصدّق كيف أصبح شكلهما في سن السبعين! – «صورة»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 12:54 صباحاً - شاركت الفنانة مي نور الشريف جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة من احتفالها بعيد ميلاد خالتها الفنانة المعتزلة نورا.

نشرت مي نور الشريف صورة لها مع أسرتها والدتها بوسي وخالتها نورا وشقيقتها سارة من الاحتفال، وظهرت عليهم علامات السعادة والترابط الأسري.

مي نور الشريف وبوسي تحتفلان بعيد ميلاد نورا

كتبت مي تهنئة لخالتها قالت فيها “كل لحظة في العمر وأنتي طيبة وسعيدة ومرضية يا روح قلبي … يا خالتي لقبا وأمي وصحبتي وضهري والسند قلبا يا حتة من روحي”.

تفاعل متابعي مي نور الشريف مع تلك الصورة وتذكر عدد كبير منهم الفنانة المعتزلة نورا وتذكروا أعمالها الفنية التي قدمتها خلال مشوارها الفني، ولاحظ البعض تغير كبير في ملامحها.

بوسي:

الفنانة بوسي مازالت حتى الآن تواصل مشوارها الفني الذي بدأته منذ الطفولة ومرت من خلاله بمحطات عديدة.

تنوعت أدوارها ما بين السينما والدراما في الوقت الذي اعتزلت فيه شقيقتها الفنانة نورا التمثيل منذ سنوات عديدة. ارتبطت بوسي بقصة حب كبيرة مع الفنان الراحل نور الشريف وتكللت بالزواج الذي دام لعقود. حدث الانفصال المفاجئ بينهما ثم العودة مرة أخرى في الأيام الأخيرة من حياة الراحل نور الشريف.

نورا:

أما الفنانة نورا فقد تزوجت أكثر من مرة أشهرها كان من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار وهو الزواج الذي انتهى سريعًا. نورا اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بعدما قدمت عشرات الأعمال التي تنوعت بين السينما والتليفزيون والمسرح.

إعتزال نورا التمثيل

يُذكر أن الفنانة الكبيرة نورا ابتعدت عن الساحة الفنية بعد مشوار طويل حافل بالأعمال السينمائية المهمة منها “غاوى مشـاكل” و”عنتر شايل سيفه”، مع النجم الكبير عادل إمام.

وضربة شمس والعار وجرى الوحوش، مع النجم الكبير الراحل نور الشريف، “ولكن شيئا ما يبقى” و”الكيف”، مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز، وغيرها الكثير من الأعمال الفنية الناجحة.

واعتزلت الفنانة الكبيرة نورا الحياة الفنية منذ أكثر من ربع قرن، وبالتحديد عام 1996، وتعتبر الفنانة نورا هي الفنانة الوحيدة المعتزلة والتي حفظت القرآن الكريم كاملاً وقامت بتحفيظه لزملائها من الوسط الفني لمن رغب في ذلك

بينما كان أخر ظهور للفنانة بوسى كان من خلال مسلسل “البرنسيسة بيسة”، من بطولة مى عز الدين، منذ 3 سنوات.

وتغيب مي نور الشريف عن المشاركة في أي عمل فني، وكان آخر أعمالها مسلسل “اللهم إني صايم” في موسم دراما رمضان 2017، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ريم مصطفى، وفاء صادق، فراس سعيد، ومحمد أبو الوفا وغيرهم، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أكرم فريد.

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