بعد غياب 18 سنة.. لن تصدّق كيف أصبح شكل شيماء عقيد وبناتها الشابات نُسخة منها.. صور مُبهرة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 يونيو 2023 12:54 صباحاً - عادت الفنانة المعتزلة شيماء عقيد للظهور مجددا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة طويلة من الغياب، حيث أن الفنانة تفضل الابتعاد عن الأضواء وتكتفي بنشر بعض الصور لعائلتها على فترات متباعدة.

شيماء عقيد تنشر صورة لأفراد عائلتها

نشرت الفنانة شيماء عقيد عبر حسابها على “إنستجرام” مجموعة صور جديدة مع عائلتها مجتمعة لأول مرة، ففي خلال السنوات الماضية لم تنشر الفنانة المصرية المعتزلة صورا تجمعها مع ابنائها وزوجها، بل نشرت بعض الصور القديمة التي تجمع بعضهم معها، ونشرت الفنانة المعتزلة صورة لها مع ابنائها الثلاثة: (حلا وهنا يوسف) اثناء قضاء الإجازة الصيفية على البحر.

رانيا يوسف تحافظ على صداقتها بشيماء عقيد

وتفاعل العديد من محبي الفنانة شيماء عقيد ومتابعيها مع الصور التي نشرتها لأبنائها لأول مرة، وتحدثت بعض التعليقات عن التشابه الكبير بين الفنانة وابنتيها حلا وهنا، كما تفاعلت كذلك الفنانة رانيا يوسف مع الصور التي قامت بنشرها الفنانة شيماء عقيد.

وقد احتفلت الفنانة المعتزلة منذ أسابيع مضت بعيد ميلاد ابنتها هنا حيث قدمت لها التهنئة بهذه المناسبة ونشرت مجموعة من الصور لها فكتبت: “اليوم هو اليوم الذي ولدت فيه ابنتي وأفضل صديق لي، أفضل 14 عامًا مع روح الدعابة وقلبك النقي وشخصيتك المذهلة، دائما فخورًا بأفعالك ونجاحاتك، ابنتي الرائعة، أحبك بارك الله فيك”.

بنات شيماء عقيد

وكانت الفنانة المعتزلة شيماء عقيد قد تصدرت الصفحات بعد انتشار مقطع فيديو يجمعها بإبنتيها الشابتين اللاتي خطفن الأنظار بجمالهن، وقامت الفنانة في المقطع مع بناتها بأداء بعض الحركات الراقصة على مقطع غنائي على طريقة “التيك توك” الشهيرة.

معلومات لا تعرفها عن شيماء عقيد :

1- شيماء عقيد هي فنانة سورية مصرية ولدت في 12 تموز/ يونيو عام 1978 في مدينة الإسكندرية المصرية من أب سوري وأم مصرية وتحمل الجنسيتين.

2- بدأت شيماء عقيد مسيرتها الفنانة بعد مساعدة والدتها لها بالانضمام لفوزاير عمو فؤاد عام 1985 حيث كانت تبلغ من العمر 7 سنوات.

3- بعد مشاركتها في فوازير عمو فؤاد شاركت الفنانة وهي طفلة على خشبة المسرح، في ومسرحية “السلاطين الثلاثة”و مسرحية “زقاق المدق”.

4- استطاعت الفنانة السورية المصرية من الظهور على شاشة السينما لأول مرّة في عام 1989 من خلال فيلم “الكداب وهي في سن 11 عاماً.

5-تركت الفنانة السورية المصرية الساحة الفنية بعد الفيلم الكداب بهدف الدراسة ثم عادت عام 1996 لتقدم أدوار مختلفة.

6- في مسيرتها الفنية رفضت الفنانة المصرية شيماء عقيد عدد من أدوار الإغراء التي عرضت عليها مما أدى لمقاطعتها من قبل السينما لها.

7- قالت في حوار صحفي “المخرجين أساءوا الظن في وأكره قبلات السينما وأحضانها لذلك كنت أرفض عروضهم بشدة، وباختصار رفضت الإغراء فخاصمتني السينما”.

8- بقيت الفنانة السورية المصرية شيماء عقيد تعمل في مهنة التمثيل حتى زواجها عام 2006 حيث قررت اعتزال التمثيل بشكل نهائي.

9- ما ساهم في اتخاذ قرارها على ترك عالم الفن هو انجاب الاطفال حيث قررت أن تتفرغ لتربية أطفالها لذلك ابتعدت عن الساحة الفنية.

10- قالت الفنانة السورية المصرية عن قرارها في لقاء صحفي “فضلت ترك الفن من أجل أولادي الصغار وحتى أكون مطمئنة على حياة أولادي.

11 – كما قالت الفنانة المعتزلة: اعتزالي الفن أحدث تغيير كبير في حياتي الشخصية والعملية، بعد كوني أم شعرت بالمسؤولية”.

أعمال الفنانة السورية المصرية

أبرز أعمال الفنانة شيماء عقيد: أولاد الشوارع، أولاد الغالي (هدى)، الست أصيلة 2005 – مسلسل (هبه)،أين ذهب الحب 2005 – مسلسل

وكذلك من أعمالها:سارة 2005 – مسلسل (د\علا) القرار الأخير 2004 – مسلسل، اللعبة الخطرة 2004 – ﺳﻬﺮة ﺗﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، ملاعيب شيحة 2004.

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