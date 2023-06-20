شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يهنئ ابنته بفوزها بالميدالية الذهبية ويعلق: فخور بيكي من كل قلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسني، على تهنئة ابنته "تاليا" بعد فوزها بالمركز الأول ضمن منافسات رياضية خاصة بالجمباز، حيث نشر صورة لها عبر خاصية "استورى" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلاً: "مبروك يا حبيبتى مبروك عليكى المركز الأول يا بطلة مصر، فخور بيكي من كل قلبى".



تامر حسني يهنئ ابنته تاليا

وتابع تامر حسني: "شكرا عشان بتسمعى كلامى وكلام ماما وبتحافظى على تمريناتك، وشوفتى بقى لما اجتهدتى وتعبتى في التمارين إزاى ربنا وفقك وحققتى المركز الأول، ربنا يحميكي ويحمى اخواتك ويحمى كل ولادنا وكل الناس".

وانتهى تامر حسنى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد "تاج" بمدينة الإنتاج استعدادا لطرحه في السينمات المختلفة في موسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسنى شخصيتين لشقيقين توأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، الفيلم بطولة تامر حسنى، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر حسنى بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى، فيلم "تاج" من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.