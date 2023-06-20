شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يكشف لصاحبة السعادة مشهد تسبب فى بكائه بمسلسل "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان دياب عن أكثر المشاهد التى تأثر بها خلال مسلسل "تحت الوصاية" قائلا: "أنا عيطت وأنا بتفرج على مشهد في الحلقة 15، وهو بيني وبين الفنانة نهى عابدين لما قلت لها سكتك مش سكتى، ودي من المرات النادرة ليا إنى اتفرج على حاجة ليا وأعيط، ولكني تأثرت جداً بالمشهد ده".

وكان الفنان دياب قد فاجأ مشاهدي برنامج "صاحبة السعادة"، بأنه هذا العام لم يكن ينوى تقديم دور الشرير نهائيا، وإن تطلب الأمر عدم مشاركته بموسم الدراما، وبالفعل اعتذر عن دورين بعملين كبار كان فيهما المرشح الأول لتقديم الدور.

وأضاف دياب للإعلامية إسعاد يونس مقدمة البرنامج بقوله: "حينما كلمني محمد شاكر خضير، وقرأت الورق وجدته مميزا للغاية، والشخصية الذى أقدمها رمادية للغاية، وعمري ما شفت صالح شرير بالمناسبة، فهو عليه ضغوط جعلته يظهر بهذا الشكل، وبالتالي فإن الشخصية مختلفة وثرية جداً".

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة، ومن بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.