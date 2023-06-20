شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يكشف لإسعاد يونس سر جملة باشا مصر فى مسلسل كلبش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان دياب كواليس جملته الشهيرة في مسلسل "كلبش" والممثلة في "باشا مصر" قائلاً: "الجملة أخذتها من واحد صاحبي اسمه أشرف، كانت دوما ما تلازمه من كثرة معرفته بضباط كُثر، واستأذنته لقولها في المسلسل".

وأضاف: "أنا فى الأساس بعز بيتر ميمي جدا هو وكرارة، وأول ما اتعرض عليا الشغل في المسلسل قلت لأمير أنا معاك إنت وبيتر لو داخلين حرب".



دياب واسعاد يونس

مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة، ومن بطولة: منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، على الطيب، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبدالحميد، محمد السويسرى، جميل برسوم، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.